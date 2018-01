Kwik neemt duik tijdens het weekend jv

Bron: belga 0 Photonews Weernieuws Deze voormiddag wisselen opklaringen af met wolkenvelden. Het is meestal droog met af en toe een bui. Daarna worden de buien talrijker en wat intenser. De maxima liggen rond 6 graden in de Hoge Venen en rond 9 of lokaal 10 graden in Laag-België. Dat meldt het KMI. De wind waait matig uit zuidwest of westzuidwest. Vooral aan zee is er nog kans op rukwinden rond 50 km/u.

Vanavond kunnen er nog een aantal buien vallen, vooral in het oosten van het land. Daarna wordt het zo goed als overal droog met vooral in Vlaanderen brede opklaringen. Later verschijnt er veel middelhoge en hoge bewolking. De minima liggen tussen 1 en 4 graden.

Morgen is het zwaarbewolkt tot betrokken met meestal lichte regen die langzaam vanuit het zuidoosten noordwaarts trekt. In het noorden en het westen van het land blijft het waarschijnlijk droog tot 's avonds. 's Avonds en 's nachts gaat het in het zuiden intenser regenen. Op de Ardense hoogten valt dan sneeuw. De maxima liggen tussen 4 en 7 graden bij een zwakke en later matige wind die stilaan draait naar het noordoosten.

Zondag is het zwaarbewolkt met in de voormiddag lichte regen. In de Ardennen valt smeltende sneeuw en in de Hoge Venen sneeuw. Later wordt het droog met in het noorden kans op opklaringen, maar op de meeste plaatsen blijft het bewolkt. De maxima liggen tussen 1 of 2 graden in de Hoge Venen en 3 of 4 graden in Laag-België. Er waait een snijdende wind uit het noordoosten met windkracht 4 tot 5.

Maandag wordt het droog met opklaringen, maar ook nog veel wolkenvelden. De maxima liggen tussen 1 en 4 graden.

Dinsdag wordt het zwaarbewolkt vanuit het westen, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind draait naar het zuiden, maar de maxima blijven toch nog beperkt tot 5 of 6 graden.

Op woensdag en donderdag lijken verzwakte storingen vanuit het zuidwesten of westen ons land te bereiken. Het is dan vaak bewolkt en soms valt er lichte neerslag. De maxima liggen rond 6 of 7 graden in het centrum.

