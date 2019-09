Kwik klimt vandaag tot 24 graden, ook morgen opnieuw zonnig ttr

14 september 2019

06u48

Bron: belga 146 weernieuws Na eventueel wat ochtendgrijs in de Ardennen wordt het overal een zonnige dag. Het KMI verwacht dat het kwik naar 19 tot 24 graden zal klimmen, bij een meestal zwakke wind uit oostelijke richtingen.

Ook de nacht wordt rustig en meestal helder, bij minima tussen 6 en 12 graden en een zwakke, veranderlijke wind.

Morgen opnieuw zonnig en vrij warm. Soms zijn er wel wat meer hoge wolkensluiers. De maxima schommelen rond 24 graden in het centrum. Aan zee wordt het niet veel warmer dan zo'n 20 graden.



Maandag is het gedaan met de nazomer. Dan bereikt een weinig actieve regenzone ons land. Ze trekt van de kust naar de Ardennen. Tijdens de passage is het bewolkt met wat lichte regen. Het wordt dan niet warmer dan zo'n 20 graden in het centrum.

