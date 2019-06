Kwik klimt vandaag en morgen tot 28 graden maar onweer is niet ver weg. Weekend wordt heerlijk KVDS

18 juni 2019

06u43

Bron: Belga 80 Weernieuws Het wordt opnieuw een warme dag vandaag. Eerst is het nog vrij zonnig, op wat hoge wolkenvelden na. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland dan stapelwolken. Later kunnen zich plaatselijk enkele buien ontwikkelen met een onweerachtig karakter. De maxima gaan van 22 graden aan zee tot 27 of 28 graden in de Kempen, volgens het KMI.

“Op dit moment zijn de weermodellen het nog niet eens over waar het onweer zich zal ontwikkelen en over de precieze timing. Het lijkt erop dat vooral de Frans-Belgische grens op de eerste zij zal zitten voor het klank- en lichtspel”, aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux. Je kan de onweersbuien hier in de gaten houden.

Vannacht blijft het wisselend tot zwaarbewolkt en vooral over het westen en later ook over het centrum kan er wat meer onweer optreden. Het wordt niet kouder dan 15 tot 19 graden. Morgen wordt het een warme maar zwoele dag, met soms felle onweersbuien die van west naar oost trekken. Kans op hagel en wateroverlast worden dan opnieuw groter. De maxima gaan van 22 graden aan zee tot 26 of 27 graden in de Kempen.





Donderdag trekken de buien naar het oosten en is het koeler met opklaringen. De maxima liggen tussen 18 en 22 graden bij een matige westenwind. Vrijdag is het meestal droog en vrij zonnig. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken. De maxima gaan van 17 tot 21 graden.

Zaterdag wordt het opnieuw warmer. De dag begint meestal zonnig. In de loop van de dag komen er meer stapelwolken. In het oosten is er na de middag kans op een regen-­ of onweersbui. In het westen blijft het droog tot de avond. Maxima van 20 tot 24 graden. Zondag wordt het nog warmer en blijft het waarschijnlijk droog met veel zon. De maxima liggen in de buurt van 25 graden in het centrum van het land.

Na een vrij zwoele nacht is het maandag warm maar bewolkt met enkele buien die op het einde van de dag een onweerachtig karakter kunnen krijgen in het oosten van het land. Maxima van 23 tot 28 graden.