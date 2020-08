Kwik klimt opnieuw tot tropische 36 graden: “Lokaal kans op felle onweders met veel regen, rukwinden, hagel en risico op wateroverlast” KVDS

12 augustus 2020

13u55

Bron: Belga 384 Weernieuws Het wordt vandaag opnieuw zeer warm met maxima tussen 29 graden aan zee en 36 graden in het centrum. Dat meldt het KMI. Aanvankelijk is het nog zonnig, maar in de loop van de dag wordt het weer onstabiel, met in het binnenland een toenemende kans op lokale onweersbuien. Die kunnen heel fel zijn volgens weerman David Dehenauw. “Er is kans op wateroverlast en schade door hagel, blikseminslagen en windstoten”, zegt hij. “Ook de komende dagen nog.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Hoe zwaar de onweders exact zullen zijn, is moeilijk in te schatten volgens Dehenauw. “Onweer is erg moeilijk voorspelbaar. Je kan de neerslagintensiteit eigenlijk pas inschatten, als het onweer nagenoeg bezig is. Als er voldoende wind is, kan je onweerscellen nog wel verder zien trekken en waarschuwen dat ze onderweg zijn. Maar momenteel is er amper wind en is dat dus niet het geval.”

App

Via de app van het KMI kan je de situatie wel op de voet volgen. Elke tien minuten worden de gegevens bijgewerkt. En wie zich met zijn of haar gemeente registreert, krijgt bij risico op zware neerslag of hagel een pushbericht.





De rukwinden worden vermoedelijk wel niet veel erger dan gisteren, aldus Dehenauw. “Een code rood zit er voorlopig niet in. Code oranje is wel niet uitgesloten. Maar alsnog is dat niet aan de orde.”

Zonnige perioden en wolkenvelden met later plaatselijk felle onweders met veel neerslag, kans op hagel en rukwinden, 29-36 graden, 1-2 Bft var, aan de kust deze namiddag 3 Bft NNO. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Voor de hitte is in de provincies Antwerpen en Limburg code rood van kracht. Veel drinken, je zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte blijven, vochtige doeken gebruiken bij uitdroging en rechtstreekse zonnestralen vermijden worden dan aangeraden.

Op andere plaatsen geldt code oranje, wat betekent dat je voorbereid moet zijn en de maatregelen van de overheid moet opvolgen. Aan zee is het code geel, wat alleen duidt op een verhoogde waakzaamheid. Daar steekt na de middag een zeebries op uit noordnoordoost.





NoodweerBenelux verwacht de eerste buien in de loop van de namiddag. Door de tropische temperaturen kunnen die opnieuw fel zijn. “Het grootste risico op donder en bliksem verwacht de weerdienst tussen 14 en 23 uur over het centrum en oosten van ons land. Er zijn ook weermodellen die waarschuwen voor regen in het westen, maar die zijn eerder in de minderheid”, aldus Roose.

Vannacht wordt opnieuw zwoel. Pas naar donderdagochtend toe zakken de temperaturen naar 17 graden in de Hoge Ardennen en 22 graden in Vlaanderen. Het is wisselend tot soms zwaar bewolkt, met verspreid over het land onweersbuien. Daarbij is kans op intense neerslag en hagel.

Donderdag begint op de meeste plaatsen droog met wat opklaringen, maar ook enkele lokale buien. In de loop van de dag wordt het zeer onstabiel en barsten er verspreid over het land onweersbuien los. Daarbij kan lokaal veel water vallen. Hagel en hevige windstoten zijn mogelijk. Het wordt nog zo'n 31 graden in het centrum.

Vrijdag wordt het wisselvallig met in de loop van de dag enkele regen- en onweersbuien. Het wordt zo'n 26 graden in het centrum van het land.

Ook zaterdag wisselen zwaarbewolkte perioden en zonnige momenten elkaar af en valt er lokaal een bui, vooral na de middag. Het wordt zo'n 25 graden in het centrum.

Zondag zou het een groot deel van de dag droog blijven en zijn er regelmatig zonnige perioden. Het wordt tijdelijk weer wat warmer, met maxima rond 28 graden in het centrum. Naar de avond toe vergroot de kans op regen- en onweersbuien vanuit Frankrijk.

Begin volgende week wordt het wisselvallig, met vooral na de middag lokaal enkele buien, eventueel met onweer. De maxima schommelen dan rond 24 à 25 graden in het centrum van het land.