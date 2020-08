Kwik klimt opnieuw tot tropische 35 graden: lokaal kans op felle onweders met veel neerslag, hagel en rukwinden KVDS

12 augustus 2020

06u51

Bron: Belga 0 Weernieuws Het wordt opnieuw zeer warm met maxima tussen 29 graden aan zee en 35 graden in het centrum. Dat meldt het KMI. De dag begint nog met zonnige perioden en wolkenvelden, maar later wordt het weer onstabiel, met in het binnenland een toenemende kans op lokale onweersbuien. Die kunnen hevig zijn en gepaard gaan met hagel en rukwinden.

Voor de hitte is in de provincies Antwerpen en Limburg code rood van kracht. Veel drinken, je zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte blijven, vochtige doeken gebruiken bij uitdroging en rechtstreekse zonnestralen vermijden worden dan aangeraden.

Op andere plaatsen geldt code oranje, wat betekent dat je voorbereid moet zijn en de maatregelen van de overheid moet opvolgen. Aan zee is het code geel, wat alleen duidt op een verhoogde waakzaamheid. Daar steekt na de middag een zeebries op uit noordnoordoost.





Vannacht wordt opnieuw zwoel. Pas naar donderdagochtend toe zakken de temperaturen naar 17 graden in de Hoge Ardennen en 22 graden in Vlaanderen. Het is wisselend tot soms zwaar bewolkt, met verspreid over het land onweersbuien. Daarbij is kans op intense neerslag en hagel.

Donderdag begint op de meeste plaatsen droog met wat opklaringen, maar ook enkele lokale buien. In de loop van de dag wordt het zeer onstabiel en barsten er verspreid over het land onweersbuien los. Daarbij kan lokaal veel water vallen. Hagel en hevige windstoten zijn mogelijk. Het wordt nog zo'n 31 graden in het centrum.

Vrijdag wordt het wisselvallig met in de loop van de dag enkele regen- en onweersbuien. Het wordt zo'n 26 graden in het centrum van het land.

Ook zaterdag wisselen zwaarbewolkte perioden en zonnige momenten elkaar af en valt er lokaal een bui, vooral na de middag. Het wordt zo'n 25 graden in het centrum.

Zondag zou het een groot deel van de dag droog blijven en zijn er regelmatig zonnige perioden. Het wordt tijdelijk weer wat warmer, met maxima rond 28 graden in het centrum. Naar de avond toe vergroot de kans op regen- en onweersbuien vanuit Frankrijk.

Begin volgende week wordt het wisselvallig, met vooral na de middag lokaal enkele buien, eventueel met onweer. De maxima schommelen dan rond 24 à 25 graden in het centrum van het land.