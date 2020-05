Kwik klimt niet hoger dan 14 graden, zondag tot 19 graden jv

14 mei 2020

06u57

Bron: Belga 10 Weernieuws Op de meeste plaatsen gaat de dag zonnig van start. Aan zee is het echter betrokken met kans op een lokaal buitje.



In de loop van de dag wordt het overal droog. Het is daarbij vaak gedeeltelijk bewolkt, plaatselijk zijn er meer wolkenvelden. De maxima klimmen naar 10 graden in de Hoge Venen en 14 graden in de Kempen, meldt het KMI. Er waait een matige noordoostenwind die aan zee vrij krachtig wordt. Stevige winden blijven mogelijk tot 55 kilometer per uur.

's Avonds en 's nachts lost de bewolking op en wordt het overal helder. Tegen de ochtend zijn er meer wolkenvelden aan de kust maar blijft het droog. De minima schommelen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +6 graden aan de kust. De kans op lokale grondvorst blijft aanwezig.

Morgen vrijdag start zonnig, nadien neemt de bewolking toe en wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. De maxima schommelen tussen 11 en 17 graden.

Ook zaterdag start zonnig, maar neemt de bewolking geleidelijk toe vanaf het noordwesten. Het blijft droog en het kwik klimt naar 14 tot 17 graden.

Zondag wordt het warmer, met maxima tussen 15 en 19 graden. Het blijft daarbij droog, 's ochtends met helder weer en nadien afwisselend wolkenvelden en opklaringen.