Kwik flirt met 30 graden

07 juli 2018

06u40

Bron: belga 0 Weernieuws Het is vandaag zonnig, maar geleidelijk aan verschijnen er wolkenvelden vanaf de kust. De maxima stijgen tot zo'n 22 graden in de Ardennen, rond 27 of 28 graden in het centrum en tot 29 graden in de Kempen. Dat voorspelt het KMI.

Komende nacht is het op de meeste plaatsen licht bewolkt tot helder. Tegen de ochtend kan er wel meer bewolking verschijnen vanuit het noorden. De minima liggen tussen 11 en 16 graden.

Morgen wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden en liggen de maxima rond 23 graden aan zee, 23 à 26 graden in de Ardennen en tot 26 of 28 graden in het centrum van het land.

Maandag en dinsdag krijgen we weer meer bewolking, met af en toe een bui, vooral dan in het oosten van het land. Het wordt ook minder warm, met maxima tussen 19 en 25 graden.

Van woensdag tot vrijdag is het weer droog en overwegend zonnig met maxima tussen 25 en 27 graden in het centrum van het land.

