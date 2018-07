Kwik flirt met 30 graden: het blijft warm en droog, pas dinsdag regen jv

07 juli 2018

06u40

Bron: belga 0 Weernieuws Het blijft vandaag en de komende dagen zomers warm. Dit weekend wisselen zon en wolken elkaar af en flirt de temperatuur met de grens van 30 graden. Dat voorspelt het KMI.

Vanmiddag is het wisselend bewolkt en loopt de temperatuur op tot 28 graden. Het blijft op de meeste plaatsen droog, enkel in de buurt van de Franse grens kan een lichte bui vallen.

Komende nacht is het op de meeste plaatsen licht bewolkt tot helder. Tegen de ochtend kan er wel meer bewolking verschijnen vanuit het noorden. De minima liggen tussen 11 en 16 graden.

Morgen wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden en liggen de maxima rond 23 graden aan zee, 23 à 26 graden in de Ardennen en tot 26 of 28 graden in het centrum van het land. Het blijft dus warm, maar met een verkoelende noordenwind.

Maandag begint de dag nog zonnig, maar al snel komen vanaf het noorden meer wolkenvelden opzetten. Het blijft wel droog en tussen de wolken door krijgen we toch regelmatig de zon te zien. De temperatuur stijgt tot 26 à 27 graden.

Dinsdag voert een maritieme stroming vochtige en iets frissere lucht over ons land. Het wordt wisselend tot zwaarbewolkt met af en toe een bui. Maxima tussen 16 en 23 graden.

Tijdens de tweede helft van de week wordt het opnieuw zonniger en warmer. Het kwik stijgt geleidelijk naar waarden rond 28 graden in het centrum van het land. De instabiliteit in de atmosfeer neemt wel toe, waardoor naar het einde van de week de kans op onweer stijgt.

