Kurkdroog en puffen tot 29°C, vanaf morgen kans op regenbui

02 juni 2020

07u39 2 Weernieuws Het wordt vandaag nog steeds kurkdroog en zomers warm met veel zon. De temperaturen stijgen tot 23 à 29 graden, aan de zee is het wat koeler door een noordelijke zeebries. Dat meldt het KMI. Morgen neemt de bewolking toe en is er kans op buien.



Het wordt vandaag warm met maxima rond 23 of 24 graden in de Hoge Venen en 28 of lokaal 29 graden in het centrum. Aan de kust steekt er na de middag opnieuw een noordelijke zeebries op, waardoor de maxima rond 22 graden liggen. De wind waait eerst overwegend zwak en veranderlijk, later wordt hij in de westelijke landshelft matig uit noord tot noordwest. 's Avonds en 's nachts verloopt licht bewolkt en droog. Het koelt af naar waarden tussen 9 en 15 graden.

Morgen hangen er vaak hoge wolkensluiers en vormen er zich ook stapelwolken die, vooral ten zuiden van Samber en Maas, kunnen uitgroeien tot een (onweers)bui. Maxima rond 17 graden aan zee, 20 graden in de Hoge Venen en 24 à 25 graden in het centrum. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind; aan zee waait deze matig uit noord tot noordwest, en in Hoog­ België zwak en veranderlijk.

Donderdag is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien, al blijft het op de meeste plaatsen nog steeds droog. Het is koeler dan de voorbije dagen, de maxima vallen terug naar waarden tussen 13 en 18 graden bij een matige, aan zee soms vrij krachtige, noordwestenwind.



Ook vrijdag wordt het wisselend bewolkt en lijkt het op meerdere plaatsen wat te regenen. Het wordt niet warmer dan 10 tot 16 graden. De wind waait matig, aan zee soms vrij krachtig, uit westelijke tot zuidwestelijke richtingen.

