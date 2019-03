Krokusvakantie gaat zwaarbewolkt en regenachtig van start lva

02 maart 2019

06u53

Bron: Belga 0 Weernieuws Het is vandaag overwegend zwaarbewolkt, maar over het westen kunnen er in de loop van de namiddag enkele opklaringen verschijnen. Een zeer zwakke storing, met tijdelijk kans op wat lichte regen, bereikt in de loop van de voormiddag het westen en verplaatst zich na de middag naar het oosten.

Over het westen en het centrum is het in de namiddag opnieuw overwegend droog. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden over het westen. De matige zuidenwind ruimt naar het zuidwesten, zegt het KMI.

Het is vanavond droog met tijdelijke opklaringen. Volgende nacht wordt het snel overal zwaarbewolkt. In het tweede deel van de nacht verwachten we perioden met lichte regen, hoofdzakelijk dan over de noordelijke landshelft. Het is zacht bij minima van 4 tot 9 graden. De zuidwestenwind is matig of mogelijk af en toe vrij krachtig. Aan zee waait hij vrij krachtig tot eventueel krachtig. Rukwinden tot 50 à 55 km/u zijn mogelijk.

We krijgen morgen eerst perioden met regen. Later overdag blijft het meestal droog en in de loop van de namiddag zijn er zelfs een paar opklaringen mogelijk. Met maxima van 8 tot 14 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Er waait daarentegen wel een strakke zuidwestenwind met pieken van 50 tot 65 km/u.