Krachtige tyfoon Faxai legt leven in Japan grotendeels plat: al een dode, miljoenen mensen zonder stroom IB

09 september 2019

07u04

Bron: Belga, ANP 2 Weernieuws In Japan is de krachtige tyfoon Faxai maandagochtend lokale tijd aan land gegaan in de prefectuur Chiba, ten zuidoosten van Tokio. Daarbij is al een dodelijk slachtoffer gevallen, meldt het Japanse persagentschap Kyodo. Nog eens dertig anderen raakten gewond.

Een vrouw van 50 kwam om het leven, aldus Kyodo. In de prefectuur Chiba raakte een tiental mensen gewond, net zoals in de stad Chiba. Ook in de prefecturen Kanagawa en Shizuoka viel een vijftal gewonden. Een vrouw raakte zwaargewond nadat een elektriciteitsmast op haar huis terechtkwam.

Er worden windsnelheden gehaald van 216 kilometer per uur. Ongeveer vijfduizend mensen moesten noodgedwongen tijdelijk hun huis verlaten. Het Japanse Meteorologisch Agentschap waarschuwde eerder in een statement voor “windstoten, sterke golven, aardverschuivingen en overstromingen”.

lees verder onder de foto:

Openbaar leven stilgevallen

In Tokio en wijde omgeving is nagenoeg het hele openbare leven tot stilstand gekomen. De 36 miljoen inwoners van de regio wordt geadviseerd niet naar buiten te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. Weinig mensen zullen vandaag aan het werk kunnen gaan, zo meldt tv-zender NHK. Bijna een miljoen huizen zitten zonder stroom.

Zo’n honderd hogesnelheidstreinen die Tokio verbinden met steden in het centrum en het westen van Japan zijn afgeschaft, net zoals alle treinen in Tokio zelf. Ook de veerboten in de Baai van Tokio waren geannuleerd. Luchtvaartmaatschappijen schrapten in totaal 171 vluchten en sommige snelwegen langs de kust ten westen van de hoofdstad zijn afgesloten.

Japans keizerspaar eerder naar huis

De Japanse keizer Naruhito en zijn echtgenote keizerin Masako zijn zondag vanwege de komst van Faxai vervroegd naar Tokio teruggevlogen van een een bezoek aan Akita. Het keizerspaar was voor een tweedaags bezoek aan de 39ste editie van het zogenoemde ‘Nationale Zee-verrijkings Festival’.

De storm heeft de vrouwennaam Faxai gekregen. Per jaar wordt Japan getroffen door gemiddeld vier tot vijf zware stormen. Het is echter ongebruikelijk dat stormen in de buurt van de hoofdstad aan land komen.

Wow, eye of Typhoon #Faxai is directly over Tokyo Bay. Northern eyewall is right in Tokyo. JMA estimated minimum pressure at 17Z was 955mb. pic.twitter.com/cc1HtSE5yA Alex Lamers(@ AlexJLamers) link