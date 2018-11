Krachtige tornado’s en waterhozen zaaien spoor van vernieling in Zuid-Italië: spectaculaire videobeelden spreken boekdelen Karen Van Eyken

26 november 2018

12u25

Bron: Twitter, ilmeteo.it, SevereweatherEU 5 Weernieuws Italië blijft in de ban van noodweer. In het zuiden van het land hielden enkele tornado’s lelijk huis met veel schade tot gevolg. Op spectaculaire beelden is te zien hoe wervelwinden een spoor van vernieling zaaien.

Omgevallen bomen en zwaar beschadigde huizen: daar kregen inwoners van Calabrië en Apulië gisteren mee af te rekenen na de doortocht van krachtige tornado’s en waterhozen.

Vier tornado’s raasden over de regio, onder meer in Porto di Tricase, Salento en Crotone. In Porto di Tricase beleefden restaurantbezoekers angstige momenten toen een tornado het dak van het gebouw rukte. Bovenstaande videobeelden laten zien hoe de krachtige wervelwind door het restaurant raasde.

Het noodweer brengt niet alleen wervelwinden voort, maar ook hevige regenval. In het Italiaanse kustdorpje San Felice Circeo, 100 km ten zuiden van Rome, heeft dit een serieuze grondverschuiving veroorzaakt waardoor een brug helemaal wegzakte.

Eén wagen kwam in de rivier terecht. De bestuurder is nog steeds vermist. Een andere inzittende kon zich in veiligheid brengen.