Kouder weer op komst: opletten voor grondvorst volgende week

Weernieuws

Komende dagen draait de wind naar het noorden en wordt het gevoelig kouder in West-Europa. Op 1500 meter hoogte dalen de temperaturen ruim onder het vriespunt. Op het grensvlak met de warme lucht vanaf het zuiden kan er veel sneeuw vallen in de Alpen. “Dat is goed nieuws voor de gletsjers die zo een extra beschermlaag krijgen voor de zomer”, aldus Lander Van Tricht, glacioloog aan de VUB en weer- en klimaatexpert bij NoodweerBenelux . In België kan het zeker dinsdag en de dagen daarna (aan de grond) vriezen.