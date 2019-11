Kouder in het weekend met sneeuwkansen in de Ardennen Redactie

29 november 2019

12u11

Bron: Noodweer BeNeLux 0 Weernieuws Afgelopen dagen zorgde een lagedrukgebied nabij het Verenigd Koninkrijk voor wisselvallig en eerder zacht herfstweer. Komend weekend krijgen we lucht uit het noordwesten tot noorden wat voor een gevoelige afkoeling zal zorgen. “In het uiterste zuidoosten van ons land kan het zondag opnieuw gaan sneeuwen. Mogelijk dat er dan opnieuw een sneeuwdek van enkele centimeters ontstaat in deze regio”, aldus Nicolas Roose van weerdienst Afgelopen dagen zorgde een lagedrukgebied nabij het Verenigd Koninkrijk voor wisselvallig en eerder zacht herfstweer. Komend weekend krijgen we lucht uit het noordwesten tot noorden wat voor een gevoelige afkoeling zal zorgen. “In het uiterste zuidoosten van ons land kan het zondag opnieuw gaan sneeuwen. Mogelijk dat er dan opnieuw een sneeuwdek van enkele centimeters ontstaat in deze regio”, aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux

De maand december mag dan wel in het verschiet liggen, voorlopig is er geen sprake van een eerste structurele winterprik. “De weerkaarten zinspelen voorlopig op een nieuwe verzachting na het weekend. Bijkomend voordeel is dat we onder een hogedrukgebied komen te liggen met droge weersvooruitzichten en toenemende kans op veel zon”, aldus Roose.

Sneeuw?

Op het einde van het weekend nemen vanuit Frankrijk de wolken opnieuw in omvang toe. Een winterse neerslagzone trekt over het noordoosten van Frankrijk richting Duitsland. Mogelijk dat het zuidoosten van België opnieuw te maken krijgt met winterse neerslag. “Er is op dit moment nog wat onzekerheid in de effectieve route dat de winterse neerslagzone volgt. Momenteel maken de Hoge Venen en Luxemburg de meeste kans op een nieuw en tijdelijk sneeuwtapijt van enkele centimeter”, aldus Nicolas Roose.

Volg de sneeuwverwachting via dit handig kaartje