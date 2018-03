Koudegolf voorbij: temperaturen komende week boven het vriespunt TK

03 maart 2018

13u17

Bron: Belga 0 Weernieuws De koudegolf lijkt ten einde. Na enkele ijskoude dagen stijgt het kwik vanmiddag tot 8 graden in het westen van het land. Vanaf morgen krijgen we temperaturen tot 10 graden. Dat meldt het KMI.

Na mooie opklaringen krijgen we vanmiddag bewolking en wat regen langs de Franse grens. Enkel op de Ardense hoogten kan de neerslag een winters karakter aannemen. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in het westen van het land.

Vannacht is het zwaarbewolkt of betrokken met perioden van lichte regen. In de Ardennen valt smeltende sneeuw of lokaal op de toppen wat lichte sneeuw. Daarna wordt het op een (winterse) bui na droog, met vanaf het zuidwesten ook opklaringen. Maar omdat de bodemtemperaturen nog licht negatief kunnen zijn, kunnen hier en daar rijm- of ijsplekken ontstaan.

Morgen start de dag met opklaringen, maar neemt later de bewolking toe. Vanaf het westen krijgen we dan regen en buien, bij maxima tussen 3 graden in de Ardennen en 10 graden in Laag-België.

Volgende week

Maandagochtend zijn er in de Ardennen veel lage wolken met nevel en soms aanvriezende mistbanken. Elders begint de dag vrij zonnig. Geleidelijk verschijnt er veel bewolking, maar het blijft droog. De maxima liggen rond 4 graden in de Hoge Venen en tussen 9 en 11 graden in Laag- en Midden-België. De wind waait matig uit zuid, krimpend naar zuidoost.

Dinsdag en woensdag wordt het wisselend bewolkt met geregeld buien. 's Ochtends en 's avonds kunnen de buien een winters karakter krijgen en in de Ardennen kan lokaal wat sneeuw vallen. De maxima liggen rond 5 of 6 graden in Hoog-België en tussen 8 en 10 graden in Laag-België. De wind waait dinsdag zwak tot matig en woensdag matig uit zuidelijke richtingen.

Donderdag is het eerst droog met wolken en zonnige perioden. Geleidelijk neemt de bewolking toe en op het einde van de dag volgt regen vanaf het westen. De maxima liggen rond 8 graden in het centrum. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuid tot zuidwest.