Koudegolf op Amerikaanse oostkust legt luchtverkeer lam IVI

08u27

Bron: Belga 4 REUTERS Weernieuws De koude en sneeuwval veroorzaakt aan de oostkust van de Verenigde Staten veel hinder voor het luchtverkeer. Gisteren werden al 500 vluchten geannuleerd. Ondertussen zijn ook al meer dan 2.700 voor vandaag geplande vluchten geschrapt. Dat melden Amerikaanse media.

De meeste vluchten zijn geannuleerd in de grote luchthavens in het noordoosten, zoals de New Yorkse luchthavens JFK en LaGuardia, de internationale luchthaven van Newark en de internationale luchthaven van Boston. Volgens FlightAware zijn vandaag ook al zeker 600 vluchten vertraagd.

Het oosten van de VS zet zich schrap voor een storm die zo snel aan kracht wint dat ze door Amerikaanse meteorologen een "bomcyclone" wordt genoemd. Die zal vanaf vandaag noordwaarts langs de kust gedurende meerdere dagen vriestemperaturen, sneeuwstormen met tot 30 centimeter sneeuw en windsnelheden van 110 kilometer per uur met zich meebrengen.

Op de oostkust kwamen volgens Amerikaanse media in de afgelopen week al twaalf mensen om door de aanhoudende vrieskoude.