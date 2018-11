Koude dag met snijdende wind en kans op winterse buien kg

20 november 2018

06u39

Bron: Belga 0 Weernieuws Het is vandaag zwaarbewolkt en vaak droog, maar in de loop van de dag is er toch kans op enkele lichte buien, die in de hoger gelegen gebieden aanleiding kunnen geven tot smeltende sneeuw of sneeuw. De temperaturen klimmen tot 0 à 5 graden bij een matige tot soms vrij krachtige wind uit oostelijke richtingen. Dat meldt het KMI.

's Avonds blijft het zwaarbewolkt met vooral in het westen van het land mogelijk een laatste lokale bui. Tijdens het tweede deel van de nacht blijft het waarschijnlijk meestal droog. We verwachten minima tussen -2 en +2 graden.



Woensdag is het wisselend bewolkt en meestal droog. Een lokale bui is niet uitgesloten, vooral in de oostelijke helft van het land. De maxima liggen tussen 3 en 7 graden.



Donderdag blijft het droog met brede opklaringen in het westen van het land en veel bewolking in het oosten. De maxima liggen rond 6 graden.



Vrijdag wisselen mooie, zonnige perioden af met wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog, maar een lokale bui valt niet uit te sluiten. De maxima liggen rond 8 graden. De wind waait meestal zwak uit zuidoostelijke tot oostelijke hoek.



Tijdens het weekend krijgen we waarschijnlijk veel bewolking met regen, die 's nachts in de Ardennen zouden overgaan in sneeuw. De maxima liggen rond 7 graden in het centrum.

