Koud winterweer met zonnige periodes, ’s nachts temperaturen tot min zes graden

18 januari 2019

06u44

Bron: Belga 0 Weernieuws Vrijdag wisselen wolken en brede opklaringen elkaar af. Het blijft droog. De maxima schommelen tussen -2 graden op de Hoge Venen en +5 graden aan de kust. Dat meldt het KMI.

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er regelmatig brede opklaringen met evenwel vaak ook hoge bewolking. Het blijft droog. De minima liggen tussen -1 graad aan de kust en -6 graden op de Hoge Venen.

Zaterdagochtend zijn er nog tijdelijk opklaringen in het noorden en het noordoosten van het land, terwijl de hoge bewolking verder toeneemt. Langs de Franse grens is het al zwaarbewolkt. In de namiddag neemt ook elders de bewolking toe met kans op lichte winterse neerslag langs de Franse grens. De maxima schommelen tussen -2 graden op de Hoge Venen en +3 graden aan zee.

Zondag zou een zwakke storing kunnen blijven slepen over het zuiden van het land met daar wat lichte sneeuwval of smeltende sneeuw. Ten noorden van Samber en Maas is het stabieler en droog met bredere opklaringen vanaf de kust. De temperaturen schommelen tussen 0 en +1 graad in Hoog-België en tussen 2 en 3 graden in Vlaanderen.

Maandag is het vaak zonnig en blijft het droog. We verwachten maxima tussen -2 en +4 graden.

