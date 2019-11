Koud weekend Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 30 november en 1 december Jill Peeters

29 november 2019

11u30 0 Weernieuws Zaterdagochtend is het nevelig en zowat overal lichtjes aan het vriezen, en lokaal glad op de weg. Na het opruimen van het ochtendgrijs breekt de zon door en ook de rest van de dag wordt het vrij zonnig. Er staat een zwakke oostenwind en de maxima komen uit rond 7 graden. In de Ardennen is het kouder en geraken we met moeite aan 3 graden.

Zaterdagavond is het nog een tijdje helder weer. In het tweede deel van de nacht neemt de bewolking toe vanuit Frankrijk. Het koelt hard af en de minima komen uit tussen 2 en -2 graden.

Zondag neemt de bewolking verder toe. In het zuiden van het land kan er wat lichte sneeuw vallen, elders is het meestal droog. Er staat een matige noordoostenwind en het wordt een koude dag, met maxima tussen 0 en 5 graden.

Drukstijgingen zorgen de volgende paar dagen voor droger en zonniger weer. Door de aanvoer van polaire lucht uit het noorden, zal het gevoelig kouder worden, vooral zondag.

Maandag wordt het opnieuw 7 graden. Eerst is er zon, maar later is er wat meer bewolking. Er zijn wel een paar regenbuitjes mogelijk aan zee.

Dinsdag blijft het meestal droog, met afwisselend zon en wolken. Er staat weinig wind, maar de maxima komen uit rond 5 graden.

Woensdag is het mistig in de ochtend en komen er ook lage wolken voor. Later wordt het wel wat zonniger, maar opnieuw niet warmer dan 5 graden. Tegen het weekend wordt het wisselvalliger.