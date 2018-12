Koud weekend voor de boeg: kans op aanvriezende regen en mist ttr

14 december 2018

06u30

Bron: belga 1 Weernieuws Het blijft vandaag meestal droog, maar er komt wel meer bewolking opzetten. Op sommige plaatsen kan het echter lang zonnig blijven. Het blijft nog vrij koud met maxima tussen -2 en 0 graden in de Ardennen en tussen +1 en +3 graden in de andere streken. De wind waait zwak tot matig uit het oosten, meldt het KMI.

Vanavond en -nacht wordt het rustig en koud met minima tussen -4 en -8 graden. Op veel plaatsen wordt het lichtbewolkt tot helder, maar lokaal kunnen later lage wolken of aanvriezende mist ontstaan. De wind waait zwak uit het oosten of uit veranderlijke richting. Op het einde van de nacht draait hij naar het zuidoosten.

Morgen wordt ons weer bepaald door droge en koude lucht. Eerst is het zonnig, maar in de namiddag verschijnt er geleidelijk een sluier van hoge wolken. De maxima liggen tussen 0 en -2 graden in de Ardennen en tussen +1 en +3 graden elders. De wind waait meestal matig uit het zuidoosten. 's Nachts bereikt een regenzone ons land vanuit Frankrijk. De eerste neerslag kan vallen als sneeuw of aanvriezende regen.

Zondagochtend is er veel bewolking in het oosten van het land met nog regen en op het reliëf ijzel en sneeuw. Elders is het al droog met snel brede opklaringen. De neerslagzone trekt snel weg naar Duitsland en de opklaringen verspreiden zich geleidelijk over heel het land. Ze blijven wel afwisselen met wolkenvelden, waaruit lokaal nog een regenbui kan vallen. De maxima liggen tussen 3 en 8 graden. De wind waait matig uit zuid tot zuidwest.

