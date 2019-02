Koud en overwegend droog: KMI waarschuwt voor ijsplekken kv

03 februari 2019

06u57

Bron: Belga 8 Weernieuws Het KMI waarschuwt voor plaatselijke ijsplekken die de komende nacht en morgenochtend kunnen ontstaan. Voor Brussel en de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant geldt code geel. In Wallonië geldt code geel voor alle provincies.

Vannacht koelt het snel af met negatieve temperaturen. “Omwille van de gevallen lokale neerslag (buitjes) van vandaag overdag kunnen er plaatselijke ijsplekken onststaan”, aldus het KMI. In de Ardennen worden ook aanvriezende mistbanken verwacht met kans op rijmplekken. Elders wordt het lichtbewolkt of helder. Het koelt snel af met minima tussen -3 en -7 graden in de Ardennen en tussen 0 en -3 graden in de andere streken.

Morgen wordt het zwaarbewolkt tot betrokken vanaf het westen met neerslag onder de vorm van smeltende sneeuw, overgaand in regen in het westen van het land. In de oostelijke landshelft blijft het echter nog droog tot de namiddag; later verwachten we wat smeltende sneeuw of sneeuw. De maxima schommelen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +3 graden in Vlaanderen, en eventueel +4 graden aan zee.

Tijdens de nacht van maandag op dinsdag verwacht het KMI nog vrij veel wolkenvelden met op sommige plaatsen nog wat lichte regen of motregen en in de Ardennen winterse neerslag. De minima liggen rond 0 of -1 graad op de Ardense hoogten en rond +1 of +2 graden elders.

Dinsdag wordt het meestal droog met enkele opklaringen en vrij veel wolkenvelden. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 6 graden in het westen.

Woensdag bepaalt een Atlantische storing ons weer. Het wordt zwaarbewolkt met wat regen, vooral over het noorden van het land. Het is zachter met maxima tussen 3 graden op de Ardense toppen en 9 graden in Vlaanderen.

Donderdag is het eerst zwaarbewolkt met regen. In de loop van de dag wordt het droger met opklaringen. Maxima tussen 3 en 9 graden.

Vrijdag is het vrij winderig en wisselend bewolkt met vooral in de Ardennen kans op enkele buien. Maxima rond 8 graden in het centrum.

Zaterdag en zondag is het winderig met regen bij maxima rond 8 graden