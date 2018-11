Koud en grijs weekend voor de boeg: we halen geen 10 graden meer Morgenochtend smeltende sneeuw in de Ardennen, na het weekend opnieuw zachter TT

23 november 2018

06u32

Bron: Belga 0 Weernieuws Het weekend wordt grijs. Vooral morgen wordt zwaarbewolkt met af en toe regen. Over heel het weekend halen we de kaap van 10 graden niet. Dat meldt het KMI.

Deze namiddag blijft het overwegend zonnig met later meer hoge wolkenvelden die vanuit Frankrijk ons land binnendrijven. De maxima liggen tussen 6 graden in het de Ardennen en 8 à 9 of lokaal 10 graden elders. De wind waait zwak tot soms matig uit oost tot zuidoostelijke richtingen. Vanavond neemt de bewolking verder toe, maar blijft het in eerste instantie droog. Na middernacht stijgt de neerslagkans in de gebieden langs de Franse grens en tegen de ochtend zal het op vele plaatsen in ons land regenen. In de hoger gelegen gebieden kan er aanvankelijk wat winterse neerslag vallen. Minima van 1 tot 4 graden.

Morgen wordt een zwaarbewolkte dag met perioden van regen. Na de middag kunnen vanaf het zuiden meer droge momenten voorkomen. We verwachten maxima tussen 4 graden in de Hoge Venen en 8 graden langs de Franse grens met waarden rond 6 of 7 graden in het centrum van het land. De wind is zwak en veranderlijk in de noordelijke landshelft, elders waait een eerder matige zuidenwind.

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag blijft het meestal bewolkt, met vooral in het westen van het land nog regelmatig regen. Tegen de ochtend kunnen in het noordoosten van het land lage wolkenvelden, nevel- en mistbanken gevormd worden. De minima dalen tot waarden tussen 2 en 6 graden bij een overwegend zwakke wind uit zuidoost.

Zondag zorgt een storing vooral in het westen van het land voor een zwaarbewolkt en regenachtig weerbeeld. In het centrum van het land kan af en toe wat lichte regen vallen terwijl het in het oosten van het land droog blijft, met vooral veel hoge wolkenvelden. De maxima liggen tussen 5 en 8 graden bij een matige oost- tot zuidoostenwind, krimpend naar noordoost.

Maandag verwachten we grijs, maar overwegend droog weer. Hier en daar kan echter wel wat lichte neerslag vallen. Maxima van 3 tot 6 graden bij een matige tot aan zee soms vrij krachtige oost- tot noordoostenwind. Dinsdag verwachten we rustig en overwegend droog weer, met enkele voorzichtige opklaringen. Maxima tussen 2 en 5 graden.

Woensdag zorgt een strakke, zuidelijke stroming voor de aanvoer van iets zachtere lucht . Het blijft wel overwegend bewolkt met af en toe wat lichte regen. Maxima rond 7 graden.

Donderdag trekt een actieve regenzone over ons land. Het wordt enkele graden warmer, met maxima rond 10 of 11 graden in het centrum van het land.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt en meestal droog met maxima in de buurt van 10 graden.