Koud? Deze beelden doen pas echt bibberen: het jaar dat de Schelde dicht vroor Redactie

28 februari 2018

08u19 67

Afgelopen nacht was (voorlopig) de koudste nacht van het winterseizoen 2017-2018. Om 6 uur vanochtend was het -8,3 graden Celsius in Ukkel, een uur later -8,6 graden. In Elsenborn was het zelfs -18. Koud, dat zeker, maar niks in vergelijking met de winter van 1947. Toen was het zelfs zo koud dat de Schelde dichtvroor. De Facebookpagina Temse TV heeft een filmpje uit de archieven online geplaatst, waarop te zien is hoe vanop de kaai verwonderde inwoners het uitzonderlijke fenomeen aanschouwen. Heel wat mensen wagen zich uiteindelijk ook op het ijs, taferelen die we ons nu nog nauwelijks kunnen voorstellen.