Korte nazomerprik op komst: maandag tot 30 graden

09 september 2020

14u00

Bron: Belga 16 Weernieuws We kunnen komend weekend genieten van zacht nazomerweer met temperaturen tot 24 graden. Voor wie het nog iets warmer mag zijn, is het aftellen naar begin volgende week. Maandag klimt het kwik volgens de voorspellingen naar 30 graden en lokaal zelfs meer. Vandaag moeten we het nog stellen met bewolking. Lokaal is een spatje regen mogelijk.



Deze namiddag is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Een lokaal spatje regen is evenwel mogelijk. Het KMI verwacht zachte temperaturen, met maxima van 19 graden in de Hoge Venen en 23 of 24 graden in Vlaanderen. Vanavond bereikt een zwakke regenzone het noordwesten van het land, die van de kust naar de Ardennen trekt. Het kwik daalt naar 12 tot 16 graden.

Morgen blijft het in Vlaanderen droog met zon en wolken. In het zuiden van het land is er doorgaans meer bewolking, met een kleine kans op een bui. De maxima schommelen tussen 17 graden op de Ardense hoogten en 22 graden in Belgisch Lotharingen. Donderdagnacht dalen de temperaturen naar 8 tot 13 graden.



Na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs wordt het vrijdag droog en vrij zonnig, bij maxima tussen 20 graden aan de zee tot 24 graden in het uiterste zuiden van het land.

Zaterdag trekt in de loop van de dag vanaf het noordwesten een staartje van een zwak front door het land met tijdelijk meer wolkenvelden, vooral ten noorden van Samber en Maas. De maxima schommelen tussen 18 graden aan de kust en 22 graden in Belgisch-Lotharingen. Zondag wordt zonnig en droog met enkele hoge wolkenvelden, bij maxima tussen 20 en 24 graden.

Bij de start van de nieuwe week spurt het kwik gevoelig hoger. Maandag wordt zonnig en zomers warm bij maximumtemperaturen tussen 26 en 30 graden of lokaal zelfs meer. Dinsdag neemt de bewolking in de loop van de namiddag toe vanaf het westen. De maxima schommelen dan rond 29 graden.

Woensdag is de zomerse opstoot alweer verleden tijd. Het wordt dan wisselend bewolkt met buien, mogelijk met onweer. De maxima klimmen nog tot ongeveer 23 graden in het centrum.