Koning winter voor de deur: temperaturen nemen duik en sneeuw op komst kv

06u50

Bron: Belga 0 BELGA Weernieuws Het noordwesten van het land kan zich opmaken voor een overwegend droge start van het weekend, met opklaringen en uitgebreide wolkenvelden. Na de middag neemt de kans op een plaatselijke bui toe, mogelijk zelfs met een donderslag en stofhagel. Dat meldt het KMI.

In het zuidoosten is het vanaf 's ochtends bewolkt tot zwaarbewolkt met af en toe lichte regen of buien. Lage wolken of mist kunnen voor de middag plaatselijk het zicht beperken. Vooral na de middag kan er af en toe wat natte sneeuw vallen.

De maxima variëren van 8 graden aan de kust over 6 à 7 graden in het binnenland tot 2 graden in de Hoge Venen. De wind waait overdag matig uit het noordwesten, later krimpend naar het westen.

Vanavond en vannacht komen er tussen de wolkenvelden door brede opklaringen en koelt het flink af. Een plaatselijke bui blijft nog mogelijk, zeker in de kuststreek. De minima dalen tot 5 graden aan zee, +1 à +2 graden in het centrum en tot -2 graden in de Hoge Venen.

Ook morgen blijft het weer licht onstabiel. Het wordt wisselend bewolkt met enkele buitjes, van sneeuw op de Ardense Hoogten, smeltende sneeuw in het centrum en het zuiden van het land tot regen in de andere streken. Na de middag neemt de kans op buien toe, zeker in het noorden van het land en aan de kust. De totale neerslaghoeveelheden blijven echter beperkt. De maxima liggen tussen +1 graad in de Hoge Venen en 8 graden aan zee.

De nieuwe werkweek begint eveneens met wisselvallig en vrij koud weer.

