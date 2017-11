Komende nacht eerste vrieskou van najaar mvdb

20u30

Bron: Noodweer Benelux 2 EPA (archieffoto) Weernieuws Komende nacht wordt de eerste nachtvorst van het najaar verwacht. In het binnenland verwachten we minima rond of net onder het vriespunt en in de Ardennen duikt het kwik zelfs tot -3°C.

Het westen van het land blijft wellicht gespaard van de vrieskou, daar blijven de minima licht positief. We evolueren overal naar helder weer met een open sterrenhemel, waardoor het flink afkoelt, meldt weerdienst Noodweer Benelux.

Voor wie vanavond laat of vannacht nog de baan op moet, is het opletten geblazen. Door het rustige weer ontstaat er makkelijk nevel en mist. Ook is het lokaal uitkijken voor aanvriezende mist. De strooidiensten zijn voorbereid en hebben voor komende winter 108.000 ton strooizout ingeslagen.

Morgen dinsdag kunnen we nog steeds profiteren van droog weer met veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. Tijdens de nacht naar woensdag komt er wat meer bewolking, waardoor het waarschijnlijk niet meer zo fel zal afkoelen als komende nacht. Wellicht blijven de temperaturen dan licht positief. Al zullen er zeker plaatsen zijn met meer opklaringen. Op zulke plekken kan het kwik mogelijk nog dicht bij het vriespunt uitkomen.