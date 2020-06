Komende dagen vooral veel zon en temperatuur stijgt naar 28 graden HR

11 juni 2020

07u09

Bron: KMI, belga 92 Weernieuws We krijgen vandaag droog weer met opklaringen, af en toe verstoord door regen of onweersbuien. De temperatuur schommelt tussen 17 en 22 graden. De komende dagen echter loopt die op tot 27 à 28 graden.



Vandaag hangt er eerst in het westen van het land en langs de Franse grens veel bewolking met nog tijdelijk regen of enkele buien. Dat meldt het KMI. In het noorden en het oosten is het droog met opklaringen. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt met enkele regen- en onweersbuien. De kans daartoe is het grootst in de zuidelijke landshelft. In Vlaanderen is de kans een stuk kleiner. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 22 graden in de Kempen. Aan zee steekt in de namiddag een vrij krachtige zeebries op uit noordnoordoost.

Donderdagavond en -nacht wordt het overal droog met brede opklaringen en vooral in de Ardennen kans op nevel of mistbanken. De minima liggen tussen 10 graden op de Hoge Venen en 14 graden aan zee.

Vrijdag is het eerst droog en vrij zonnig met later toenemende bewolking vanuit het zuidwesten. In de loop van de namiddag kunnen er al lokale regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen. ’s Avonds en in de nacht naar zaterdag volgen er meer vanuit Frankrijk. De maxima schommelen tussen 22 en 28 graden.

Zaterdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het op een lokale bui na droog. In het uiterste oosten van het land kan de eventuele bui onweerachtig worden. De maxima schommelen tussen 20 en 27 graden.

Ook zondag krijgen we afwisselend opklaringen en stapelwolken en is er kans op enkele plaatselijke buien, in het oosten eventueel met onweer. De maxima schommelen tussen 19 graden aan zee en op de Hoge Venen en tot 25 graden in de Kempen.

Maandag is het licht wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden en kans op een lokale bui. De maxima schommelen tussen 19 en 25 graden. Dinsdag en woensdag wordt het opnieuw onstabieler met buien en kans op onweer. Maxima rond 25 graden.

