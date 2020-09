Komende dagen veel zon met aangename temperaturen HR

17 september 2020

06u42

Bron: Belga, KMI 4 Weernieuws Er is donderdagochtend kans op lokale lage wolkenvelden. Daarna wordt het overal zonnig met maxima van 19 of 20 graden aan zee, 22 graden in het centrum tot plaatselijk 25 graden in Belgisch Lotharingen. Er waait een matige en aan de kust soms een vrij krachtige noordoostenwind, zegt het KMI.



Donderdagavond en in de nacht van donderdag op vrijdag wordt het helder tot licht bewolkt. De minima dalen naar waarden tussen 7 graden in sommige Ardense valleien, 11 graden in het centrum en 13 of 14 graden in Belgisch Lotharingen. De wind is meestal matig uit oost tot noordoost.

Vrijdag is het zonnig met maxima van 21 graden aan zee en in de Hoge Ardennen tot 24 graden in het centrum. In het uiterste zuidoosten van het land kan het kwik klimmen tot 26 graden. De wind waait matig uit oost tot noordoost.

Zaterdag is het eerst zonnig met hoge sluierwolken. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe vanaf de Franse grens met kans op enkele lokale buien, eventueel met een donderslag. De maxima liggen tussen 21 en 26 graden. Er waait een matige wind uit oost tot noordoost. In Hoog­-België is de wind zwak tot matig uit zuid tot zuidoost.

Zondag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met in de loop van de dag enkele plaatselijke buien, mogelijk met onweer. De kans op buien is het grootst in de streken langs de Franse grens. De maxima schommelen tussen 20 graden aan zee en 26 graden in Belgisch Lotharingen. De noordoostenwind is zwak tot matig.