Komende dagen veel regen, tegen het weekend gaat het terug vriezen TK

12 maart 2018

06u50

Bron: Belga 374 Weernieuws De komende week valt grotendeels in het water, met veel bewolking en periodes van regen en buien. Tegen het weekend wordt het opnieuw gevoelig kouder, en gaat het 's nachts opnieuw vriezen.

Deze namiddag is het gedeeltelijk tot vaak zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 14 graden in de Kempen. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit zuidwest met rukwinden tot 55 km/ h.

Morgen wordt een zwaarbewolkte dag met regelmatig perioden van soms matige regen en buien. In de loop van de namiddag verwachten we vanaf het westen en de Franse grens stilaan droger weer. Het is ook de meest frisse dag van de week met maxima van 3 tot 9 graden. De west- tot noordwestenwind waait eerst matig tot vrij krachtig maar wordt in de namiddag zwak. Rukwinden van 50 tot 60 km/ h.

Woensdag verwachten we mooi en droog weer. 's Ochtends kan het in de Ardennen lokaal nog gevaarlijk glad zijn. De maxima liggen tussen 8 en 10 graden in de Ardennen en 12 à 13 graden in Laag- en Midden- België bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost.

Donderdag bereikt een nieuwe storing onze streken die ook vrijdag over ons land zal blijven slepen. Het worden grijze dagen met perioden van regen of buien. Het blijft wel zacht, met donderdag maxima in de buurt van 13 of 14 graden, vrijdag nog 10 à 11 graden.

Vanaf zaterdag lijkt een hogedrukgebied boven Scandinavië de zachte lucht uit onze streken te verdrijven. Het wordt frisser en de slepende storing zou, vooral in het noorden van het land, voor wat lichte sneeuw kunnen zorgen. Meer naar het zuiden blijft het zachter en verwachten we lichte regen of motregen. De maxima liggen tussen 4 en 8 graden bij een toenemende wind uit oost tot noordoost.

Zondag en maandag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af, maar blijft het waarschijnlijk droog. De aangevoerde lucht is een stuk frisser, met maxima rond 2 à 3 graden in het centrum van het land en de terugkeer van algemene nachtvorst.