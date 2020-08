Komende dagen typisch Belgisch zomerweer met af en toe een bui KVE

18 augustus 2020

06u37

Bron: Belga 0 Weernieuws Aan de hittegolf is gisteren na twaalf dagen een einde gekomen. De komende dagen krijgen we typisch Belgisch zomerweer met zon en af en toe een bui.

Dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af. Er vallen nog enkele buien, mogelijk hier en daar met een donderslag. De maxima schommelen van 20 graden op de Hoge Venen tot 24 graden in de Kempen. De wind wordt matig uit zuidwest tot west. Dat meldt het KMI.

Dinsdagavond kan er nog een enkele bui vallen, vooral in het oosten van het land. Vannacht wordt het droog met brede opklaringen. Op het einde van de nacht verschijnen er hoge wolkenvelden vanuit het westen. Minima van 10 graden in sommige Ardense valleien tot 15 of lokaal 16 graden in Vlaanderen.

Woensdag is het eerst vrij mooi met hoge bewolking. Later neemt de bewolking toe maar het blijft droog tot de avond. 's Avonds en 's nachts verwacht het KMI regen vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 22 en 27 graden.

Donderdag wordt het tijdelijk warmer met maxima tussen 26 tot 31 graden. Het wordt gedeeltelijk bewolkt en meestal droog, maar wat regen of een lokale bui is niet uitgesloten.

Vrijdag trekt een (mogelijk actieve) regenzone vanuit het zuidwesten over onze streken. Aan de voorzijde van de regenzone wordt het nog vrij warm met maxima tussen 23 tot 28 graden.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt en iets frisser. Hier en daar vallen er nog enkele buien. De maxima schommelen tussen 20 en 25 graden. Zondag wordt het iets frisser. Het blijft wisselend bewolkt met hier en daar een bui. De maxima schommelen tussen 18 en 23 graden.