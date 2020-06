Komende dagen tot meer dan 1 meter verse sneeuw in de Alpen HR

03 juni 2020

10u29

Bron: Noodweerbenelux 40 Weernieuws Vandaag loopt de temperatuur in ons land nog op tot 25 graden, maar vanaf Vandaag loopt de temperatuur in ons land nog op tot 25 graden, maar vanaf morgen slaat het weer om in West-Europa. “In de Alpen is de komende dagen lokaal tot meer dan 1 meter sneeuw mogelijk”, zegt Lander Van Tricht van de weerdienst Noodweerbenelux.

Na een periode van langdurig zacht, zonnig en droog weer neemt een lagedrukgebied komende dagen het roer over West-Europa over. De wind draait naar het noordwesten en uit die hoek wordt koelere en vochtige lucht aangevoerd. “In de Alpen kan er donderdag-vrijdag en tijdens het weekend veel sneeuw vallen boven 2.300-2.500 meter. In sommige regio’s is meer dan 1 meter sneeuw mogelijk. Vrijdagochtend kan het zelfs wit worden tot 1.800 meter”, zegt Lander Van Tricht.

Het weerpatroon boven West-Europa was de afgelopen weken volledig geblokkeerd. Hogedrukgebieden zochten steevast een positie over en ten noordwesten van de Benelux, waardoor de aangevoerde lucht droog en warm was. Daar komt de volgende dagen verandering in. De wind in West-Europa draait naar het noorden tot noordwesten en voert merkbaar koelere lucht aan. In de Alpen, op 1.800 meter hoogte, kunnen de temperaturen op vrijdag dalen tot het vriespunt en daaronder. “Dat is zowaar 6 à 8 graden koeler dan normaal voor de tijd van het jaar” aldus Van Tricht.

De koudere lucht bereikt donderdag en vrijdag de Alpen en wordt opgetild tegen de bergkammen. Daardoor ontstaat er langdurige neerslag. De sneeuwgrens ligt initieel nog hoog (rond 2.700 m) maar zakt tijdens de nacht op vrijdag tot 1.900 m. Dat betekent dat het in sommige valleien wit kan worden.”

Gletsjers

“Boven 2.500 meter kan er tot vrijdagavond gemiddeld 30-50 cm sneeuw vallen, maar uitschieters tot meer dan 100 cm zijn mogelijk in de centrale Alpen. “Dat is goed nieuws voor de gletsjers die afgelopen weken relatief weinig sneeuw hebben gekregen”, besluit Van Tricht.

Vrijdag wordt de koelste dag in Europa. Enkel in het zuiden van Spanje en het uiterste oosten van Europa lopen de temperaturen dan nog op tot zomerse waarden. Het zomerweer trekt zich dus eventjes terug. Volgende week zoekt de lagedruk een meer westelijke positie op, waardoor de aangevoerde lucht in Europa weer warmer wordt. “De hogere temperaturen beginnen dan aan een opmars vanuit het zuiden.”

