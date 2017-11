Komende dagen tot 15 graden en een stuk droger TK

Vanochtend regent het hier en daar nog, vooral over het centrum en het oosten van het land. Geleidelijk aan wordt het overwegend droog, op soms wat motregen na. Het blijft bewolkt tot zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen 7 en 12 graden. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit het zuidwesten. Dat meldt het KMI.

Vanavond en -nacht blijft het meestal zwaarbewolkt, al zijn er wel enkele opklaringen mogelijk. Op een paar regendruppels na, blijft het droog. In de Ardennen kan het zicht beperkt worden door lage bewolking. De minima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 12 graden aan zee.

Morgen blijft het droog. 's Ochtends is het meestal grijs, maar in de namiddag verschijnen er vanaf de Franse grens opklaringen, die breder en breder worden. De maxima liggen tussen 9 en 14 graden, wat zacht is voor de tijd van het jaar. De wind waait matig. Aan zee zijn rukwinden mogelijk van 50-60 km/u.

Donderdag en vrijdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met kans op regen, vooral in het westen van het land. De maxima liggen tussen 11 en 15 graden. Er staat een stevige zuidwestenwind.

Zaterdagochtend sleept een regenzone nog over ons land, maar in de loop van de dag trekt ze weg naar Duitsland. Daarna krijgen we opklaringen, maar ook nog buien. Het wordt wat frisser met nog maxima rond 11 graden in het centrum. Zondagochtend kan het op de Ardense hoogten nog vriezen. In de loop van de dag wordt het licht wisselvallig met opklaringen, maar ook kans op buien, die in de Ardennen winters kunnen zijn. De maxima liggen tussen 3 en 8 graden.