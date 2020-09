Komende dagen sneuvelen warmterecords met temperaturen tot 34 graden: KMI kondigt voor dinsdag code geel af in Limburg KVDS

13 september 2020

20u46 50 Weernieuws De komende dagen wordt het warm. Heel warm. Volgens weerman Frank Duboccage zullen er maandag en dinsdag zelfs dagrecords sneuvelen, met temperaturen die oplopen tot maar liefst 34 graden. Voor dinsdag heeft het KMI alvast code geel afgekondigd in de provincie Limburg.



Zeer uitzonderlijk warm, noemt Duboccage wat ons de komende dagen te wachten staat. “Maandag zullen we 31 graden halen. Het vorige dagrecord dateert van 2016, toen werd het 29,7 graden.”

Code geel

Dinsdag doen we er zelfs nog een schepje bovenop en gaat het kwik richting 34 graden. “Het huidige dagrecord dateert van 1947 en bedraagt 29,3 graden”, aldus Duboccage. Het KMI heeft voor dinsdag zelfs al code geel afgekondigd in Limburg, waarmee het oproept om waakzaam te zijn. In de provincie Luxemburg was code geel vandaag al van kracht en dat blijft maandag en dinsdag ook zo.





Op regen hoeven we voorlopig niet te rekenen. Volgens Duboccage wordt 2020 een heel droog jaar. “Als we alles bij elkaar tellen van januari tot vandaag zitten we op 120 liter per vierkante meter te weinig. Dat is het equivalent van twee maanden”, zegt hij aan VTM NIEUWS. “Deze maand september is er nog maar drie liter per vierkante meter gevallen. We zijn al halverwege de maand, dat is uitzonderlijk weinig.”

