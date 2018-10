Komende dagen opnieuw zonnig en zacht: vrijdag en zaterdag tot 23 graden HR

04 oktober 2018

06u47

Bron: Belga 0 Weernieuws Er staat voor de komende dagen opnieuw zonnig en zacht weer op het programma, met vrijdag en zaterdag temperaturen tot 23 graden.

Na een bewolkte start donderdag nemen de opklaringen in de loop van de dag toe vanuit het zuiden. De maxima gaan van 15 graden op de Ardense hoogten tot 19 graden in Vlaanderen. Er staat weinig wind. Dat meldt het KMI. De nacht van donderdag op vrijdag is helder, met minima van 4 tot 10 graden.

Ook vrijdag en zaterdag wordt zonnig en zacht weer verwacht, bij maxima tot 23 graden. Zaterdagnamiddag of -avond begint het te betrekken, met in het westen mogelijk een eerste bui. Maar het gros van de regenzone zou voor zaterdagnacht zijn. Zondag krijgen we dan wisselend tot zwaarbewolkt weer met soms nog regen of buien.

Volgende week verwelkomen we een nieuw hogedrukgebied. Dat zorgt voor zacht en rustig weer met af en toe zon en maxima rond 20 graden.

