Komende dagen opnieuw regen en veel wind TK

30 januari 2018

07u16

Bron: Belga 0 Weernieuws Het is vanochtend in het zuidoosten en oosten van het land grijs met lage wolken en aanvriezende mist. In het centrum en het noordwesten begint de dag zonnig met wat nevel en een plaatselijke mistbank.

Geleidelijk gaat het lage wolkendek van het zuidoosten over in velden van stapelbewolking en vervolgens verspreiden deze wolkenvelden zich ook in de richting van het centrum en het noordoosten van het land. In het noordwesten blijft het lang zonnig, al kan de zon zich soms wat laten versluieren door hoge wolkenvelden, meldt het KMI.

In de loop van de namiddag schuiven dan geleidelijk meer en meer lage wolken over het land vanaf de Franse grens. De maxima liggen tussen 3 en 5 graden ten zuiden van Samber en Maas, rond 8 graden aan zee en rond 6 of 7 graden elders. 's Avonds wordt het betrokken en vervolgens gaat het licht regenen. De minima van 1 tot 6 graden worden 's avonds of bij het begin van de nacht bereikt. Op het einde van de nacht liggen de temperaturen tussen 5 en 9 of 10 graden. Vooral in het tweede deel van de nacht zijn rukwinden mogelijk tot 65 kilometer per uur in het binnenland en tot 75 kilometer per uur aan zee.

Morgen wordt het betrokken met regen, die vooral in het oosten van het land overvloedig kan zijn. Later verschijnen er vanaf de kust opklaringen, maar er kunnen ook buien ontstaan. In het zuidoosten blijft het regenen tot 's avonds. 's Nachts worden de buien winters in Laag- België en vallen er sneeuwbuien in de Ardennen. De maxima worden in het begin van de dag bereikt en liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 9 of 10 graden in het westen. In de namiddag wordt het een drietal graden frisser. Er zijn rukwinden mogelijk tot 75 kilometer per uur.

Donderdag blijven opklaringen en bewolkte momenten met buien elkaar afwisselen. Op de Ardense hoogten vallen er sneeuwbuien, elders vallen er buien van regen, korrelhagel of smeltende sneeuw. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 6 graden aan zee.

Het KMI waarschuwt nog voor CO-vergiftiging en vraagt zeer oplettend te zijn bij symptomen als hoofdpijn of braakneigingen.