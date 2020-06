Komende dagen onweersbuien en veel neerslag verwacht: verhoogde kans op wateroverlast Redactie

15 juni 2020

14u46

Bron: NoodweerBenelux 6 Weernieuws De komende dagen blijft het onstabiele weer aanhouden en verwachten weerdiensten regelmatig intense onweersbuien die lokaal voor veel water op korte tijd kunnen zorgen. “Aangezien er weinig beweging in de atmosfeer zit, kunnen buien lang boven eenzelfde gebied blijven hangen en vergroot de kans op wateroverlast. In heuvelachtige gebieden zal het opletten zijn voor bodemerosie en modderoverlast”, aldus Samuel Helsen van weerdienst NoodweerBenelux.

Ons weerbeeld wordt bepaald door een lagedrukgebied boven Frankrijk. In een oostelijke tot zuidoostelijke luchtstroming wordt vrij warme, maar onstabiele lucht aangevoerd. De temperaturen liggen de komende dagen vrij hoog en schommelen veelal tussen de 20 en 25 graden.

In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken en komen onweersbuien tot stand. “Dat zullen stevige buien zijn met alles erop en eraan. Vooral de neerslaghoeveelheden zullen een factor zijn waarmee we rekening moeten houden”, aldus Helsen.

Verhoogde kans op wateroverlast en modderstromen

De atmosfeer verkeert de volgende dagen in een vrij rustige toestand. Doordat er ook zeer weinig wind staat hogerop in de atmosfeer, kunnen de buien lang blijven hangen boven dezelfde regio en ter plaatse uitregenen. Daardoor verwacht NoodweerBenelux lokaal felle hoosbuien, met veel neerslag op korte tijd.

“Vooral op woensdag en donderdag kunnen de neerslaghoeveelheden lokaal erg hoog oplopen. De regionale verschillen zullen daarbij ook hoog zijn. Daar waar er buien ontstaan, kan er een hele plens water vallen, terwijl het elders zo goed als droog kan blijven”, voegt Helsen nog toe.

Wie het onweer live wil volgen, kan deze bliksemradar raadplegen.

In de heuvelachtige gebieden zal het oppassen zijn voor modderstromen. De toplaag van de bodem is nog steeds zeer droog en daardoor kan de neerslag niet goed indringen in de bodem. Doordat de neerslagintensiteiten zeer hoog liggen, kan het water ook niet snel genoeg infiltreren in de bodem en zal het meteen wegstromen.

“In heuvelachtig akkergebied kan dat zorgen voor bodemerosie en modderstromen. In stedelijk gebied kan de overvloedige neerslag aanleiding geven tot wateroverlast, door de overmatige betonnering en een onmiddellijke afvoer naar het riool. Als de neerslagintensiteit te hoog oploopt, kunnen de riolen het water niet slikken en kan er wateroverlast ontstaan”, besluit Helsen.