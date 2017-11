Komende dagen kans op gladheid en winterse buien redactie

Het was deze ochtend al koud, maar dat zal ook de rest van de week zo zijn. We mogen ook winterse buien verwachten. "De komende dagen wordt aan de oostelijke flank van een hogedrukgebied koude polaire lucht aangevoerd. We komen terecht in gure noordwestelijke luchtstromingen die het kwik zullen temperen", zegt Samuel Helsen van NoodweerBenelux

We krijgen ook te maken met zeer koude bovenluchten (tot -38°C op 5 km hoogte) die de onstabiliteit van de atmosfeer zullen verhogen. Er is dus steeds kans op (winterse) buien, vooral dan in het westen van het land, door het stevige contrast met het relatief warme zeewater. In de Ardennen valt er veelal (smeltende) sneeuw.

Vannacht kans op gladheid

Deze nacht verwachten we geleidelijk brede opklaringen in Vlaanderen. Hierdoor kan het goed gaan afkoelen. De minima zakken weg naar waarden rond het vriespunt op veel plaatsen en aan de grond gaat het vriezen. Het is dus opletten voor bevriezing van natte weggedeelten die het hier en daar glad kunnen maken.

In de Ardennen kunnen nog enkele sneeuwbuien voorbij trekken die daar voor de nodige gladheid zullen zorgen. Daar gaat het dan ook licht vriezen.

Wisselvallig op woensdag

Morgen wordt het wisselvallig en fris. De bovenluchten koelen geleidelijk af, waardoor er kans is op enkele pittige buien. Vooral in het westen van het land zijn de buien soms hevig en kunnen deze lokaal vergezeld zijn van een donderslag en korrelhagel. In de Ardennen vallen er (smeltende) sneeuwbuien. De maxima schommelen rond het vriespunt in de Ardennen en tussen 4 en 7 graden elders. Lokaal ook smeltende sneeuw in Vlaanderen

Winterse buien

Donderdag liggen de temperaturen op hoogte nog wat lager (-38°C op 5 km hoogte) en wordt het nog wat onstabieler. De buien krijgen dan in Vlaanderen ook geleidelijk een winters karakter.

In Vlaanderen verwachten we dan verspreid doorheen het land buien van regen, smeltende sneeuw of korrelhagel. Langs de kust is er dan opnieuw kans op onweer. In de Ardennen vallen er sneeuwbuien. De maxima liggen rond 1 of 2 graden in de Ardennen en schommelen tussen 4 en 6 graden in de rest van het land.

Fris tot het einde van de week

Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag gaat het licht vriezen. Vrijdag zijn er nog enkele (winterse) buien mogelijk in het westen van het land, elders blijft het zo goed als droog. De maxima leveren nog wat in en schommelen rond 3 à 4 graden.

Tijdens het weekend zorgt een hogedrukgebied voor droger weer, al lijkt het nog wat kouder te worden bij maxima die net boven het vriespunt uit zullen komen. ’s Nachts vriest het dan overal licht.

