Komend weekend sneeuw in de Ardennen, mogelijk ook in Vlaanderen opnieuw sneeuwpret rvl

19u39

Bron: Noodweer Benelux 297 James Arthur Weernieuws Ook komend weekend zal er in de Ardennen sneeuw vallen, aldus Ook komend weekend zal er in de Ardennen sneeuw vallen, aldus weerdienst NoodweerBenelux . Bovendien moet er ook in Vlaanderen rekening gehouden worden met winterse buien. Tegen vrijdag nemen de temperaturen opnieuw een duik.

Komende dagen wordt er via de noordelijke zijde van een hogedrukgebied vochtige en vrij zachte lucht aangevoerd. Donderdag passeert een actieve storing en daarachter komen we terecht in gevoelig frissere lucht.

Vrijdag en tijdens het weekend is de lucht van polaire oorsprong en nemen de temperaturen een forse duik. Bovendien moeten we rekening houden met buien die ook in Vlaanderen winters van aard zullen zijn. In de Ardennen zal er sneeuw vallen, aldus Samuel Helsen van NoodweerBenelux.

Tijdelijk zachter komende dagen

Morgen moeten we rekening houden met veel bewolking, waaruit hier en daar wat motregen kan vallen. De zon krijgen we nauwelijks te zien en dat bij temperaturen die schommelen rond 3 graden in de Ardennen en tussen 5 en 8 graden elders.

Ook woensdag overheerst de bewolking, maar dan blijft het op een lokale spat motregen na overal droog. De maxima liggen opnieuw wat boven de normaal voor deze tijd, en schommelen rond 7 à 8 graden. In de Ardennen is het frisser bij 3 graden.

Veel wind op donderdag

Donderdag verloopt veeleer herfstachtig. In de loop van de dag trekt een actieve regenzone voorbij en bovendien staat er ook veel wind uit zuidwestelijke richtingen. Er kunnen rukwinden voorkomen tot 70 km/u in het binnenland en tot 80 km/u aan de kust.

Bron: wetteronline.de Doortocht van actieve regenzone.

De storing brengt (tijdelijk) zachte lucht met zich mee, de maxima liggen tussen 8 en 12 graden en deze waarden worden pas tegen de avond bereikt.

Gevoelig kouder vanaf vrijdag

Vrijdag en tijdens het weekend komen we terecht in koude polaire lucht, aangevoerd van over zee. De temperaturen leveren fors in en komen uit op waarden rond 3 graden overdag en rond of net onder het vriespunt tijdens de nacht. Bovendien is de luchtsoort waarin we vertoeven behoorlijk onstabiel en moeten we steeds rekening houden met winterse buien.

Bron: wetteronline.de Buien nemen in de loop van vrijdag een winters karakter aan.

Overdag zijn dit meestal buien van smeltende sneeuw in Vlaanderen en sneeuw in de Ardennen. Bij voldoende intensiteit kan er zich dan ook tijdelijk een sneeuwdek vormen in Vlaanderen, in de Ardennen blijft hij sowieso liggen.

Tijdens de ochtend-, avond- en nachtperiode kunnen er ook in Vlaanderen sneeuwbuien vallen en kan het even wit komen te liggen. In de Ardennen wordt er een sneeuwdek van om en bij de 10 cm verwacht tijdens het weekend.

Bron: wetter3.de Berekening sneeuwdek tegen het einde van de week.

