Komend weekend lenteweer met temperaturen rond 17 (!) graden Celsius LH TTR

30 maart 2020

06u26

Bron: Belga 14 Weernieuws Deze middag krijgen we geleidelijk aan wolken en mogelijk ook buien, bij frisse maxima. Dat meldt het KMI. Het is wachten op een zachter weekend. Zondag stijgt het kwik tot 17 graden Celsius in het centrum van het land. Lokaal kan het zelfs nog warmer worden. Ook begin volgende week wordt het zachter met temperaturen tot 19 graden Celsius.

Maandagavond en -nacht is het eerst wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten kans op een lokale bui die op de Ardense hoogten als smeltende sneeuw of sneeuw kan vallen. In de loop van de nacht wordt het overal droog en klaart het op de meeste plaatsen uit. De minima gaan van -3 graden in de Hoge Venen (met daar kans op aanvriezende mist) tot 3 graden aan de kust.

Dinsdag blijft het droog maar is er eerst nog vrij veel bewolking ten zuiden van Samber en Maas. Na de middag verschijnen er overal brede opklaringen. Het blijft te fris voor de tijd van het jaar met maxima tussen 3 en 9 graden.

Woensdag en donderdag zou het overwegend droog blijven, met telkens vooral in het noordwesten kans op een buitje. De maxima gaan dan van 6 tot 10 graden.

Vrijdag zou een zwakke storing over het land trekken en tijdens het weekend zou het gevoelig zachter worden, met temperaturen zondag tot mogelijk 16 graden.

Vanaf het weekend ziet het er iets beter uit. Zaterdag is het licht bewolkt en meestal droog bij maxima rond 13 graden in het centrum, zondag klimmen de temperaturen naar 17 graden en plaatselijk zelfs meer, maar blijft het wel gedeeltelijk bewolkt.

Begin volgende week wordt het nog zachter, met maxima rond 19 graden in het centrum bij afwisselend zon en wolken.