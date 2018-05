Koeler aan zee Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 12 en 13 mei Jill Peeters

14 mei 2018

De restanten van alle bewolking die maandag maar moeizaam optrok, die hangen nog steeds over de regio’s nabij de Franse grens en in het westen van het land. Op de meeste plaatsen gaat de dag zonnig van start, maar dus niet overal. In de loop van de dag ontwikkelen er zich ook stapelwolken, vooral in het binnenland. Het blijft overal droog. De maxima klimmen dinsdag tot een zomerse 24 of 25 graden. Aan de kust en in de Ardennen blijft het kwik wat achter met 18 tot 20 graden. Er staat een matige noordoostenwind.

