Koele dag met buien en kans op donderslagen: "Fris voor de tijd van het jaar"

24 augustus 2020

06u47

Bron: Belga 12 Weernieuws Maandag wordt het wisselend bewolkt met buien die vanaf het westen door ons land trekken. In de namiddag kunnen die buien vrij stevig worden met kans op enkele donderslagen. Maandagavond neemt de buienneiging af. Dat meldt het KMI.



De maxima liggen tussen 16 en 18 graden in de Ardennen en tussen 19 en 21 graden elders in het land. De wind waait matig uit west tot zuidwest.



In de nacht van maandag op dinsdag verschijnen er tijdelijk meer opklaringen, maar op het einde van de nacht neemt de bewolking toe met lichte regen over het westen. De minima dalen naar waarden tussen 10 graden in de Hoge Ardennen en 15 graden aan zee. De zuidwestenwind krimpt naar het zuiden en wordt soms zwak. Op het einde van de nacht wordt de wind matig.

Dinsdag worden veel wolken verwacht, met regen bij tussenpozen. De maxima schommelen van 17 tot 22 graden, maar in Belgisch Lotharingen klimt het kwik tot 24 graden. De matige zuidenwind wordt in de namiddag soms vrij krachtig met rukwinden tot 60 km/u en aan de kust tot 70 km/u. Later overdag ruimt de wind naar het zuidwesten. Dinsdagnacht blijft het winderig.

Ook woensdag is het vrij bewolkt en valt er soms wat regen of een bui, donderdag wordt het veel rustiger.

