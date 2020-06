Koel weer met regelmatig buien jv

08 juni 2020

06u42

Bron: belga 4 Weernieuws De week start wisselvallig en vrij bewolkt met regelmatig enkele buien die lokaal onweerachtig zijn. In de late namiddag wordt het droger vanaf het westen en worden de opklaringen wat breder. Het blijft vrij koel met maxima van 14 graden in de Hoge Venen tot lokaal 19 graden in de Kempen.

Aan zee wordt het niet warmer dan 15 graden. 's Ochtends waait er in het binnenland nog een zwakke wind uit westelijke richtingen, maar deze wordt matig en ruimt naar het noordwesten. Aan zee waait de wind eerst matig, later vrij krachtig uit noord tot noordwest en zijn winden mogelijk rond 50 km/u, zegt het KMI.

Vanavond en vannacht sterven de buien uit, maar blijven er veel wolken hangen. Het koelt af naar zowat 10 graden in het centrum en 12 graden aan de kust. De wind zwakt af en wordt zwak in het binnenland en matig aan zee, uit noordelijke richtingen.

Ook morgen is het vaak erg bewolkt en blijft de kans op enkele buien bestaan. Het lijkt wel droger te worden dan vandaag. De temperaturen veranderen nauwelijks en liggen tussen 14 en 18 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.

Woensdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en blijft het overwegend droog. Tegen het einde van de dag neemt de kans op regen echter toe. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Venen en 19 graden in de Kempen bij een zwakke tot matige wind uit veranderlijke richtingen of het noorden tot noordwesten.