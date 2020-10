Koel en wisselvallig weekend met buien op komst TTR

09 oktober 2020

06u11

Bron: Belga 8 weer Het blijft vandaag in het zuiden van het land nog lange tijd regenachtig. In de Ardennen kunnen lage wolken het zicht belemmeren. Elders wisselen opklaringen en wolken elkaar af en vallen er hier en daar nog enkele buien. De maxima schommelen van 11 graden in de Hoge Ardennen tot 16 graden in Laag- en Midden-België. De wind is eerst zwak en later matig uit west tot zuidwest, zegt het KMI.

Deze avond en -nacht bereikt vanaf het noordwesten een nieuwe storing met regen of soms buien ons land. In de kuststreek is een donderslag daarbij niet uitgesloten. Achter deze storing wordt het vanaf het westen snel opnieuw droog en verschijnen er opnieuw opklaringen. De minima liggen tussen 5 en 7 graden in de Ardennen en tussen 8 en 10 graden elders. De matige en aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind ruimt naar het westen.

Morgen verwachten we eerst opklaringen, maar stilaan komt er meer bewolking met lokaal enkele buien. De kans op buien is groter in de kuststreek en in de regio's nabij de Nederlandse grens. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden in Vlaanderen. De matige, aan zee vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind ruimt naar het westen tot het noordwesten.

Zondag blijft het wisselvallig met regelmatig buien en tussendoor enkele opklaringen. Een lokaal onweer is niet uitgesloten. We halen maxima van 8 tot 13 graden bij een matige en aan zee een vrij krachtige noordwestenwind.