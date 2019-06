KMI-weerman: “De zomer komt eraan en die belooft zo heet te worden als de vorige”



14 juni 2019

22u33

Bron: La Libre 268 Weernieuws Al domineren rukwinden, onweer en felle regenbuien de weerberichten voorlopig, de zomer belooft behoorlijk heet te worden. Net zo warm warm als vorige zomer volgens KMI-meteoroloog Fabian Debal.

Volgens de nieuwste weeranalyses van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) komt de zon vanaf maandag terug tevoorschijn. En ze is er om te blijven. Het weer wordt stilaan zomers en “zal voldoen aan de verwachtingen van de maand juni”.



Hoe de rest van de zomer er dan uitziet? Nog beter volgens de meteoroloog. “De komende drie maanden is er 50 procent kans dat de temperaturen hoger zijn dan het seizoensgemiddelde. Er is 30 procent kans op normale seizoenstemperaturen, en slechts 20 procent kans dat de drie zomermaanden ondermaats scoren”, aldus Fabian Debal.



Debal baseert zich daarvoor op de weeranalyses van dit jaar. Die vergeleek hij met de analyses van vorig jaar. “De analyses van vorig jaar gaven minder kans op een hete zomer dan de analyses van dit jaar. Toch hadden we vorig jaar een superzomer”, zegt hij. Dat belooft voor deze zomer…

Lage betrouwbaarheid

Zulke voorspellingen moeten altijd met een korrel zout genomen worden, waarschuwt KMI-weerman David Dehenauw. Hij tekent voorbehoud aan bij fikse voorspellingen. “Met seizoensvoorspellingen moet je altijd voorzichtig zijn”, zegt Dehenauw. “We wagen ons er niet aan omwille van de lage betrouwbaarheid.” Afwachten dus!