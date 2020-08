KMI waarschuwt voor “zeer actieve onweersbuien”, code oranje actief voor het hele land: ontdek hier waar en wanneer het losbarst AW ADN

16 augustus 2020

07u55

Bron: Belga, NoodweerBenelux 284 Weernieuws We begonnen vrij zonnig en droog, maar later op de dag neemt de kans op verspreide onweersbuien toe. Het KMI verwacht zondagmiddag en -avond concreet “zeer actieve onweersbuien” die gepaard kunnen gaan met overvloedige regen, hagel en windstoten. Het kondigt daarom code oranje af voor het hele land.



Het is vandaag opnieuw warmer met maxima tussen 24 graden op de Hoge Venen en plaatselijk 30 graden in de Kempen. Na een zonnige start ontstaan er vooral na de middag felle onweersbuien met lokaal veel neerslag, hagel en rukwinden.

In heel het land actief

Met zijn kleurcodes hanteert het KMI een waarschuwingssysteem dat kan verschillen per provincie. De onweersbuien van vandaag zullen evenwel in heel het land actief zijn. West-Vlaanderen en Henegouwen zijn de provincies waarvoor code oranje het eerst uitgevaardigd werd.



Ook volgens weerdienst NoodweerBenelux zijn vooral de gebieden langs de Frans-Belgische grens gevoelig voor een buienlijn met onweer, die in de loop van de namiddag ons land bereikt. Intussen zijn de eerste onweersbuien inderdaad tot ontwikkeling gekomen boven West-Vlaanderen. Maar ook in het centrum en het oosten is er plaatselijk soms erg hevig onweer.

Volg het onweer live via deze handige onweerradar.

UPdate #onweer (14:20). Het begint los te gaan qua #onweersbuien boven #België. Diverse zware cellen met hoge bliksemfrequentie (paarse cirkels) beginnen zich te ontwikkelen! Liefhebbers van het nodige klank- en lichtspel kunnen het #live volgen via https://t.co/SbqorjZRe1 ⚡️ pic.twitter.com/95AplV8y73 NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Hagel

Noodweer Benelux signaleerde rond 15.45 uur “een zeer zware onweerslijn boven West-Vlaanderen”, vooral in de zone Lichtervelde – Wingene. “De onweerslijn, die richting kust trekt, gaat gepaard met veel wind en wateroverlast, vaak zeer lokaal”, zegt Nicolas Roose van Noodweer Benelux. “Waarnemers melden hevige hagelneerslag, plaatselijk van wel 2 tot 3 centimeter dik.”

De brandweer Westhoek heeft alleszins de handen vol. Vooral in Kortemark stonden enkele straten blank, met ondergelopen kelders tot gevolg.

“Het gaat om typische zomeronweders. Door de hoge temperaturen zijn dat wel flinke kleppers”, aldus Roose. Volgens Noodweer Benelux komt er in de vooravond mogelijk vanuit Noord-Frankrijk nog een tweede onweerachtig buienfront ons land binnen. ‘s Avonds vallen er vooral over het oosten en noorden nog enkele onweersbuien.

Het gaat goed los momenteel in het westen van België. Verschillende #onweerscellen zorgen er voor veel regen op korte tijd. Lokaal gaan de cellen ook gepaard met grote #hagelstenen. Dat is onder meer het geval in Hooglede, waar de hagelstenen toch zo'n 2-3 cm groot leken te zijn. pic.twitter.com/MdaWvENDeW NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Indrukwekkende #wolkenformatie boven #Brugge! We spreken hier over een #whalesmouth die vaak gepaard gaat met fel #onweer. We ontvangen momenteel een stortvloed aan meldingen uit West-Vlaanderen! #nwbnlx pic.twitter.com/x20hg3C71X NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Rustiger

Na middernacht zou het vanaf het westen overal weer droger en rustiger moeten worden. Er verschijnen brede opklaringen, hier en daar wordt nevel of wat mist gevormd. De minima schommelen tussen 12 graden op de Hoge Venen en 17 graden in het centrum van het land. De wind is zwak tot soms matig uit zuid tot zuidwest.

Maandagochtend zijn er eerst opklaringen. Daarna ontstaan er meer wolkenvelden met enkele lokale buien. Die buien kunnen nog onweerachtig zijn en wat meer ontwikkeld zijn over het westen. De maxima schommelen van 21 à 23 graden in de kuststreek en de Ardennen tot 24 à 26 graden elders. De zuidwestenwind wordt matig. Maandagnacht wordt het vaak droog met vorming van plaatselijke lage wolken. In de kuststreek kunnen er nog enkele buien vallen. De minima dalen dan naar waarden van 12 graden in de Hoge Venen tot 16 graden in Vlaanderen.

Dinsdagochtend is er kans op lage wolken en lokale mistbanken. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Er vallen nog enkele buien, mogelijk hier en daar met onweerachtig karakter. De maxima schommelen van 19 graden in de Hoge Venen tot 24 graden in het centrum. Aan zee is de wind soms vrij krachtig.

Woensdag verwacht het KMI, na het eventuele ochtendgrijs, opklaringen. Geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. Overdag blijft het overwegend droog, maar ‘s avonds gaat het licht regenen. De maxima liggen tussen 21 en 26 graden.

Donderdag wordt het tijdelijk warmer met maxima van 25 tot 30 graden. Het is wisselend bewolkt en in vele streken droog, maar over het westen is er wel meer kans op regen bij tussenpozen.

De vooruitzichten voor vrijdag zijn nog onzeker. Mogelijk wordt het zwaarbewolkt over het zuidoosten met perioden van regen, eventueel met enkele donderslagen. Naar het noordwesten toe kan het droger blijven met eventueel opklaringen. We halen dan in het centrum maxima rond 24 graden.