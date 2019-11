KMI waarschuwt voor veel regen in Limburg HAA

18 november 2019

07u04

Bron: KMI 6 Code geel De werkweek start zwaarbewolkt tot betrokken met perioden van regen. In het uiterste oosten is dat lokaal veel regen. Voor de provincies Limburg, Luik en Luxemburg geldt vandaag De werkweek start zwaarbewolkt tot betrokken met perioden van regen. In het uiterste oosten is dat lokaal veel regen. Voor de provincies Limburg, Luik en Luxemburg geldt vandaag code geel voor regen - in Limburg wordt 25 l/m² en plaatselijk meer verwacht.

Ten zuiden van Samber en Maas valt boven de 400 meter sneeuw, die in de namiddag kan overgaan in smeltende sneeuw. Het verkeer kan hierdoor ernstig verstoord worden. In Luik geldt daarom ook nog code oranje voor gladheid: boven de 500 meter wordt daar 15 tot 20 centimeter, en plaatselijk meer, sneeuw verwacht.



In de provincies Namen en Luxemburg geldt eveneens code geel voor gladheid. Op lagere hoogten wordt immers natte sneeuw overgaand in regen verwacht. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 9 graden aan zee.



De FOD Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 voor niet-dringende interventies geactiveerd.

Zwaarbewolkt en regenachtig, in het O lokaal veel neerslag, boven 500m sneeuw die later kan overgaan in natte sneeuw, 1-10 graden, 2-3 Bft W, aan zee deze namiddag 6 met rukwinden tot 70 km/u. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Vanavond is het eerst nog zwaarbewolkt met regen en op de Ardense Hoogten neerslag met een winters karakter. 's Nachts volgen er buien vanaf het westen, maar geleidelijk wordt het droger vanaf het zuidwesten met uitzondering van het noorden. In het zuiden van het land kan er bij opklaringen plaatselijk nevel of mist gevormd worden. De minima liggen tussen -2 graden in de Hoge Venen en +6 graden aan zee.

Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien, vooral in het noorden en het westen van het land. In Hoog-België blijft het grijs en mistig. Maxima van 1 tot 7 graden.

Woensdag is het droog met in de meeste streken brede opklaringen. Maxima van 1 tot 6 graden. Vanuit Frankrijk nadert donderdag een storing. De opklaringen maken echter geleidelijk plaats voor meer bewolking. Op de Ardense hoogte kunnen lage wolken het zicht beperken. Overdag zou het nog droog blijven maar 's nachts kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Het is vrij zacht met maxima van 2 tot 10 graden.

Vrijdag krijgen we afwisselend opklaringen en zwaarbewolkte perioden met hier en daar een buitje. Maxima tot 10 graden.