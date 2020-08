KMI waarschuwt voor stormschade: “Aangezien bomen vol in blad staan, vangen ze extra veel wind” HR

25 augustus 2020

06u31

Bron: Belga, KMI, Noodweerbenelux 578 Weernieuws Het KMI waarschuwt vanavond en komende nacht met ‘code geel’ voor rukwinden. Aan de kust geldt zelfs ‘code oranje’. Plaatselijk kan schade of overlast ontstaan. Vanuit Groot-Brittannië is immers de storm Francis op weg naar de Noordzee. “Wees waakzaam”, klinkt het.



Na de hittegolf en de lokaal felle onweersbuien is het nu dus opletten geblazen voor storm Francis die vanaf de Britse Eilanden op weg is naar de Noordzee. “Dit lagedrukgebied kan gepaard gaan met hevige windstoten aan onze kust. De focus van de meest intense windstoten ligt op de Nederlandse kust. Daar kunnen de windsnelheden pieken tot 110 km/u. Een zomerstorm die gepaard kan gaan met stormschade”, aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux.

Wanneer piekt de wind?

NoodweerBenelux verwacht dat de wind in kracht zal toenemen in de nacht van dinsdag op woensdag. Op veel plaatsen in het binnenland kunnen dan windstoten ontstaan van 50 tot 70 km/u. Aan de kust kan de wind pieken van 70 tot 90 km/u. “Aangezien veel bomen vol in blad staan, vangen ze extra veel wind. Na de droogte en hitte zijn veel takken ook broos geworden waardoor het niet uitgesloten is dat er lokaal stormschade ontstaat”, aldus Roose.

Het hoogtepunt van de storm wordt verwacht op woensdagochtend waarbij er ook enkele buien mogelijk zijn. NoodweerBenelux verwacht de meeste regen evenwel boven Nederland.

Weekend

Na de stormdepressie keert op donderdag de rust opnieuw terug naar West-Europa. We bevinden ons nog steeds in een koele luchtsoort waarin gemakkelijk buien ontstaan. Zeker in het weekend wordt het fris voor de tijd van het jaar met maxima die amper 20°C halen. “We moeten vooral op zaterdag rekening houden met geregeld enkele buien waardoor het herfstgevoel compleet zal zijn. Van een terugkeer naar warm zomerweer is voorlopig geen sprake”, besluit NoodweerBenelux.

Bekijk hier het volledige weerbericht:



