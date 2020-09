KMI waarschuwt voor storm Odette: windstoten tot 130 km/u verwacht Nummer 1772 geactiveerd wegens risico op storm of wateroverlast HR ADN

25 september 2020

06u56

Bron: Belga, KMI 362 Weernieuws De bewolking neemt vandaag snel toe. Het is daarbij wisselvallig met geregeld buien die plaatselijk onweerachtig kunnen zijn. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Aan de kust en in het westen van het land staat er op het einde van de namiddag een krachtige tot zeer krachtige wind met rukwinden tot 130 kilometer per uur. Dat meldt het KMI. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert het noodnummer 1722.



Het wordt vrijdag overwegend wisselend tot zwaarbewolkt met veel wind. Vrijdagavond neemt de wind nog verder toe in kracht en komt storm opzetten. Het KMI gaf de storm de naam ‘Odette’ mee.



In West-Vlaanderen waarschuwt het KMI met ‘code oranje’ voor wind, in Oost-Vlaanderen geldt ‘code geel’. Landinwaarts staat dan ook een stormachtige wind, in het noordwesten van het land. De rukwinden kunnen plaatselijk oplopen tot 130 kilometer per uur tijdens de buien aan de kust. Rukwinden van 70 tot 90 km/u zijn mogelijk in het westelijke binnenland.



Ook tijdens de nacht blijft het stevig waaien. Het blijft dan wisselvallig met soms forse buien, plaatselijk met onweer. De minima liggen tussen 5 en 11 graden.

Nummer 1772 geactiveerd

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert het nummer 1722 omdat het KMI voor slecht weer waarschuwt. De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten. Het is geen noodnummer. Enkel de nummers 112 (brandweer, ambulance) en 101 (politie) zijn noodnummers. Bij een storm of bij wateroverlast bel je 112 enkel indien er mogelijk sprake is van levensgevaar.

Je belt een gekwalificeerde professional (of je voert zelf herstellingen uit) wanneer er geen risico is op levensgevaar en er voor de schade geen interventie van de brandweer nodig is. Dat kan dus bijvoorbeeld in het geval van een omgevallen boom in de tuin, een beschadigde veranda, hagelschade aan een voertuig of een elektriciteitspanne. De nummers 112 en 1722 mogen in die gevallen niet worden gebruikt.

Weekend

Het eerste herfstweekend start zaterdag zwaarbewolkt met regelmatig regen of buien. Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 6 en 15 graden bij een meestal matige tot vrij krachtige wind.

Zondag blijft het vooral in de ochtend zwaarbewolkt en regenachtig. In de namiddag wordt het waarschijnlijk droger vanaf het noorden van het land. De maxima liggen tussen 9 en 18 graden.

