KMI waarschuwt voor sneeuwval in Wallonië, kans op hagel in Vlaanderen KVE

18 januari 2018

21u51

Bron: Belga 2 Weernieuws Het KMI waarschuwt voor sneeuwbuien deze nacht en morgen in de provincies Luik en Luxemburg.

Lokaal kan er enkele centimeters sneeuw vallen, alle weggebruikers moeten dus voorzichtig zijn, zegt het Waals verkeerscentrum. Het KMI kondigde code geel af voor het zuiden van het land.

In Vlaanderen worden in het eerste deel van de nacht nog hevige onweersbuien verwacht. Plaatselijk valt er veel regen en is er kans op hagel. Na middernacht neemt de buienactiviteit af.