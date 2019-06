KMI waarschuwt voor plaatselijk felle buien (en mogelijk onweer) IB tvc

10 juni 2019

06u25

Bron: Belga 30 Weernieuws Het is deze namiddag gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met buien. De neerslag kan soms hevig zijn en vergezeld gaan van onweer, zegt het KMI. De maxima schommelen tussen 18 en 23 graden. In het midden van een convergentiezone is de wind zwak tot matig uit veranderlijke richtingen. In het noorden van het land komt de wind eerder uit het noordoosten, terwijl in het zuiden van het land de wind eerder zuidwest is.

Vanavond verwachten we soms intense buien met mogelijk nog onweer, alvorens de buien ons land verlaten richting Nederland. Vannacht wordt het droog met opklaringen en nadien veel hoge wolkenvelden. Minima tussen 7 en 12 graden. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. Op het einde van de nacht wordt hij zwak, uit veranderlijke richtingen in het zuiden van het land. Plaatselijk zijn er daar enkele mistbanken mogelijk.

Morgenochtend is het meestal droog met vrij veel hoge wolkenvelden. De bewolking neemt geleidelijk toe vanuit het zuidoosten en we verwachten enkele buien, mogelijk met een donderslag. De maxima schommelen tussen 14 graden op de Hoge Venen en plaatselijk 18 graden in Vlaanderen. De wind is zwak veranderlijk, later matig aan de kust uit het noorden. Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag wordt het tijdelijk droger, alvorens het opnieuw wisselvallig wordt vanuit het zuidoosten met buien en kans op enkele donderslagen. De minima schommelen rond 10 graden bij een zwakke veranderlijke wind.

Woensdag is het meestal zwaarbewolkt met regen en buien die van zuidwest naar noordoost door het land trekken. Plaatselijk is er ook kans op onweer. In de namiddag komen er meer opklaringen, maar de kans op buien blijft bestaan. De maxima schommelen tussen 16 en 20 graden. De wind is zwak veranderlijk en wordt in de namiddag matig uit zuidwest.